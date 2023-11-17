«الفاو»: ظاهرة النينو المناخية تهدد حياة 4.8 مليون شخص

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» خطة محدثة للحد من الآثار المتوقعة لظاهرة النينو، التي من المتوقع أن تؤثر على ملايين الأشخاص خلال العام الحالي، حيث تؤثر الظاهرة على سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي للفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر والأكثر ضعفًا.

المنظمة تحتاج بشكل طارئ لـ160 مليون دولار لتقديم الدعم

أوضحت «المنظمة» أنه وفقًا لهذه الخطة، تحتاج بشكل طارئ إلى ما يقرب من 160 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 4.8 ملايين شخص حتى مارس المقبل، وتسند الخطة حاليًا الأولوية لإجراءات في 34 بلدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي إجراءات تم تحديدها بناءً على تقييم للآثار التاريخية لظاهرة النينيو وغيرها من العوامل الرئيسية، مثل آخر التوقعات المناخية الموسمية، والنمط الموسمي الزراعي وأوجه الضعف الحالية.

تابعت المنظمة أن العالم يستقبل ظاهرة النينيو في حين يعاني رقم قياسي قدره 258 مليون شخص من الجوع الحاد في عام 2022، كما يواجه العديد من البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية خطر التعرض لتأثيرات ظاهرة النينيو في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ظاهرة النينيو تسبب خللًا في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة

وأشارت إلى أن ظاهرة النينيو تسبب خللًا في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، ويمكن أن تكون تأثيرات ظواهر النينيو المقبلة على الزراعة والأمن الغذائي شديدة وأن تسبب معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية فادحة، حيث أثرت ظاهرة النينيو على سبيل المثال في الفترة 2015-2016 بشدة على أكثر من 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ما دفع 23 بلدًا إلى توجيه نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية بما مجموعه 5 مليارات دولار.