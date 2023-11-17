تعرف على آخر موعد للتقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

تفصلنا 48 ساعة عن انتهاء مدة التقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والذي بدأ في يوم 11 نوفمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

آخر موعد للتقديم في الوظيفة

ووفقا لما جاء بإعلان مجلس الدولة الذي نشر على صفته الرسمية على "فيس بوك"، فإن آخر موعد للتقديم هو 19 نوفمبر الجاري، حيث أوضح الإعلان أن التقديم لا يشمل سوى دفعة 2023 فقط .

المستندات المطلوبة لسحب الملف

وحددت إدارة مجلس الدولة بعض المستندات التي يجب توافرها لدى من يقوم بسحب الملف وهي كالتالي:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

يشار إلى أن المجلس نوه إلى أنه يجب مراعاة المواعيد المحددة لكل جامعة، والمنشورة على صفحة وحدة تعيينات الأعضاء لمجلس الدولة على «فيس بوك».