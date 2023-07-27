توقعات تنسيق معهد معاوني القضاء في كليات الشريعة والقانون للبنين

بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، بدأ الطلاب في الاستعداد للالتحاق بالكليات والمعاهد التي ستتاح أمامهم وفقا للمجموع، وبدأوا في البحث عن تفاصيلها والحدود الدنيا للقبول بها.

تنسيق معهد معاونى القضاء فى كليات الشريعة والقانون للبنين

ويعد معهد معاوني القضاء في كليات الشريعة والقانون للبنين، من المعاهد التي يسعى البعض من الطلاب إلى الالتحاق به، والبعض يعتبر تنسيق العام الماضي مؤشرا لبعض من الطلاب، وكان الحد الأدنى للالتحاق بمعهد معاوني القضاء في القاهرة للبنين من الشعبة العلمية العام الماضي 410 درجة، أما الشعبة الأدبية كان من 374 درجة، ويتواجد المعهد في محافظات مختلفة، بالتالي يتمكن الطالب في المحافظات البعيدة من الالتحاق به بسهولة.

ووفقا لتنسيق العام الماضي، فجاء الحد الأدني للاتحاق بمعهد الأزهر للبنين في دمنهور، من 366 درجة للشعبة العلمية، و357 درجة للشعبة الأدبية، وفي طنطا، وصل الحد الأدنى للالتحاق بالمعهد إلى 393 درجة لطلاب العلمي، و348 درجة لطلاب الأدبي.

عنوان معهد معاوني القضاء في كليات الشريعة والقانون للبنين

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات، فكان الحد الأدنى للالتحاق، العام الماضي للطلاب الشعبة العلمية في الثانوية الأزهرية، لا يقل عن 325 درجة، أما الشعبة الأدبية، فلا تقل عن 315 درجة، وفي محافظة أسيوط، كان الحد الأدنى لمعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط بمصروفات للشعبة العلمية لا يقل عن 325 درجة، و343 درجة للشعبة الأدبية.