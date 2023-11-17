افتتاح مسجدين في بني سويف بعد تجديدهما بتكلفة 11.7 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ببا وسمسطا، في افتتاح مسجدين بقرية صفط راشين وكفر بني علي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد عبد الفتاح الكبير في ببا

وافتتح المحاسب مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بصفط راشين بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته، على مساحة 1125 مترا، يشمل دور أرضي ومصلى للسيدات ودار مناسبات، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، وبعض المواطنين من أهالي القرية.

افتتاح مسجد الهدى في بني سمسطا

كما افتتح المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، مسجد الهدى بكفر بني علي، بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 560 مترا، بتكلفة مليوني و750 ألف حنيه، وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، ومفتشي الإدارة، وتناولت موضوع التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات.