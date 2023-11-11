اقتصادي عن تراجع نسب التضخم: انفراجة متوقعة في الأسعار خلال 3 أشهر

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانًا برقم قياسي جديد يخص أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، وأورد البيان أنَّه تمّ تسجيل تراجع التضخم السنوي لـ38.5% مقابل 40.3%، في شهر سبتمبر من العام الجاري.

خبير اقتصادي: نشهد منتصف الأزمة التي يمر بها العالم

من جهته، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ الاقتصاد دائمًا ما يمر بما يسمى بـ«الدورة الاقتصادية»، وفيها يشهد الاقتصاد حالات من التضخم أو الهبوط في الأسعار، مشيرًا إلى أنَّ الفترة الحالية تشهد آخر منتصف الأزمة التي مر بها كل دول العالم، إذ أن أي أزمة قد تحدث تتسبب في صعود ثم ثبات في أعلي نقطة ثم هبوط مرة أخرى.

وأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ أسعار النفط باعتباره سلعة استراتيجية وأساسية قد شهدت ثبات سعري كبير، إذ أنَّ سعر البرميل قد وصل من قبل لـ115 دولارًا للبرميل الواحد، في حين هبط حاليا حتى بات يباع ما بين 80 لـ90 دولارًا للبرميل.

«شعيب»: أسعار الغاز ستتأثر خلال فص الشتاء بسبب أوروبا

وأوضح أنَّ كثرة استخدام الدول الأوروبية للغاز خلال موسم الشتاء من أجل التدفئة أمر دائما ما يؤثر في أسعار بيع الغاز عالميا، متوقعا أن يكون الـ3 أشهر المقبلين هم أخر ما تبقي من زيادات شهدتها كافة الصناعات خلال الفترة الماضية، «في أواخر فصل الشتاء نتوقع انخفاض أسعار البترول والقمح تمهيدا لإحداث استقرار اقتصادي على مستوى العالم، وهو الأمر المرهون بحدوث تيسيرات سياسية وعسكرية».

وشدد على أنَّه ووصولا إلى شهري مارس وأبريل فستهبط كذلك أسعار الأقماح نظرًا لبدء حصد المحصول الجديد منه، الأمر الذي سينعكس على الأسواق وسيكون له عظيم الأثر فيما يخص الأسعار.