استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة

تتواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، ضد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أسفر عن سقوط شهداء جدد تضاف إلى الحصيلة التي تقترب من 12 ألف فلسطيني.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، جراء سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال، على مناطق مختلفة من غزة، فيما استمرت قوات الاحتلال استهداف محيط «المستشفى الأندونيسي» بسلسلة غارات مكثفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي المدخل الشمالي للخليل، استشهد شابين فلسطينيين، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال، فيما شيع فلسطينيون في جنين، جثامين 3 شهداء من مخيم جنين، استشهدوا فجر اليوم، خلال العدوان الإسرائيلي، فيما قمع جنود الاحتلال، مسيرة دعم لغزة ومنددة بجرائم الاحتلال، في الخليل.وفي وقت سابق من اليوم، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محافظة الخليل.

إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز

كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، وأصيب مصور صحفي في إحدى القنوات العربية، يدعى جوزيف حنضل، جراء اعتداء مستوطنون عليه قرب «حاجز الكونتينر» شمال شرق بيت لحم، كما هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مزارعين في خربة يانون جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

الاعتداءات على المصلين مستمرة

بدورها، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، المدخل الرئيس لقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بالسواتر الترابية، كما أغلقت القوات الإسرائيلية، حاجز جبع شرق القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في «المسجد الأقصى المبارك»، أدى 4 آلاف مقدسي فقط، صلاة الجمعة في المسجد بسبب إجراءات قوات الاحتلال العسكرية بحق المصلين، للجمعة السادسة على التوالي، التي منعت المصلين من دخول «الأقصى».

كما قمعت قوات الاحتلال، المصلين في حي وادي الجوز وقرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، كما اعتدى الجنود، على المصلين في قرية حوسان، غرب بيت لحم.وفي لبنان، تواصلت غارات وقصف مدفعية الاحتلال الاسرائيلي على عدد من القرى والبلدات في جنوب البلاد.

سياسيا، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواصلتها وسفارات وبعثات فلسطين حول العالم،حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في الدول المضيفة، لحشد أوسع موقف دولي ضاغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.