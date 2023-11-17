مسيرات في الضفة الغربية دعما لقطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي (صور)

عادة يواظب عليها سكان الضفة الغربية المحتلة بالتظاهر بشكل منتظم منذ بدء العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مايزيد عن 40 يوما، وذلك نصرة لسكان القطاع الذين ارتقى منهم مايزيد عن 12 ألف شهيد وآلاف الجرحى والمصابين والنازحين.

تفاصيل مسيرة الضفة الغربية

وانطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة تضم مئات الفلسطينيين من قرية كفر قدوم تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقالت فاتن الترابي، سيدة ثلاثينية في حديثها لـ«الوطن»، إن ما إن اقتربت المسيرة من أطراف القرية الصغيرة حتى تعرضت لهجوم عنيف ومكثف من قبل جنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه النتظاهرين دون وقوع إصابات بين المشاركين في المسيرة.

خروج مستشفيات غزة عن الخدمة

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج كل المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، مساء الخميس، في ظل ظروف صعبة يشهدها مستشفى المعمداني في غزة ومستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، وتوغل دبابات الاحتلال في محيط المستشفى الميداني الأردني.

عزل غزة عن العالم

وبات قطاع غزة معزولا عن العالم الخارجي، مع انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت أمس الخميس، بعد منع الاحتلال إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل الشبكة الرئيسية.

وتسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت في صعوبات بالغة على عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين ووسائل الإعلام، مع تواصل المجازر التي يرتكبها الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع، الشمال والوسط والجنوب.