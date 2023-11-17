مستشفى كلى ومسالك ميت غمر يحصد المركز الأول في مسابقة «نظافة الأيدي»

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر بالمركز الأول

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الصحة بالدقهلية، هنأ وكيل الوزارة فريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزه وأدائه المشرف، مثمنا في الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

وقال الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، إن هذا الإنجاز نتاج الدعم المتواصل من وكيل الوزارة، بالإضافة لمجهود أعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، وفي مقدمتهم الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى، الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى، كما وجه الشكر لفريق مكافحة العدوى بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزه الدائم.

مسابقة لنظافة الأيدي على مستوى الجمهورية

وكانت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة قد نظمت مسابقة لنظافة الأيدي على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية، بالإضافة للهيئات المتخصصة، وشاركت كل محافظة وهيئة، حيث وقع الاختيار من قبل إدارة مكافحة العدوى بالمديرية على مستشفى كلى ومسالك ميت غمر في محافظة الدقهلية للاشتراك في المسابقة.