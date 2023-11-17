تعرف على موعد سحب ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

تنتهي خلال أسبوع، التقديمات الإليكترونية لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والتي أعلنت عنها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، والذي بدأ في 11 نوفمبر الجاري، على أن تنتهي الجمعة 24 نوفمبر 2023.

تبدأ 16 ديسمبر وتنتهي 10 يناير

وعن موعد بدء تسليم الملفات، أشارت النيابة إلى أن سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت 16 ديسمبر 2023 وحتى الأربعاء 10 يناير، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.

إجراءات سحب الملف

وبالنسبة لإجراءات سحب الملف، أوضحت هيئة النيابة الإدراية، أن قيمة الملف 1200 جنيه، ويكون الدفع عن طريق فيزا بها مبلغ أكبر من 1200 جنيه، مشيرة إلى أن سحب الملفات وإرفاق الأوراق بها وتقديمها في نفس اليوم.

المستندات المطلوب تقديمها داخل الملف

1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد.

2- شـهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجمــوع الدرجات والنسبة المئوية، ولا يقبل الملف بدونها - شرط أساسي لقبول الملف.

3- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة، على أن تكون متطابقة مع شهادة التخرج المؤقت.

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

6- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفرة يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية.

7- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

8- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية، وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.

9- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

10- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

11. إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13×18 سم.