خريطة افتتاح المساجد الجديدة بالمحافظات اليوم

افتتحت مديريات الأوقاف اليوم الجمعة في عدة محافظات 15 مسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى، بينها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ يوليو العام الجاري حتى اليوم 326 مسجدًا منها 251 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

خريطة مساجد الأوقاف الجديدة بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة المساجد التي افتتحتها مدريات الأوقاف بالمحافظات وفقا للمديريات التابعة لها كالتالي،

- مديرية أوقاف بني سويف، افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير صفط راشين بمدينة ببا ومسجد الهدى بكفر بني علي بمدينة سمسطا.

- مديرية أوقاف كفر الشيخ، افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية النهضة بمدينة بلطيم ومسجد السلام بعزبة ثروت بمدينة سيدي سالم، ومسجد المرحوم هاشم بالمجاز الشرقي بمدينة الحامول، و مسجد الرحمن بقرية 76 المنصور بمدينة الحامول ومسجد عوض الدولتلي بالعزبة السمراء بقرية السحايت بمدينة الحامول .

-مديرية أوقاف مطروح، افتتاح مسجد الشيخ عطيوة بمنطقة الشيخ عطيوة بمدينة مطروح.

-مديرية أوقاف أسوان، افتتاح مسجد الرحمة بعمارات حي اللوتس بمشروع الإسكان المتميز بحي العقاد بالكرور، ومسجد الصالح بقرية الفقراء بإدفو قبلي، و مسجد الرحمة بالشراونة الوسطى بمركز إدفو.

-مديرية أوقاف البحيرة، افتتاح مسجد عزبة أسيا بمركز الرحمانية، ومسجد أبو عريضة بقرية الحاجر بسيدي غازي بمدينة كفر الدوار.

-مديرية أوقاف سوهاج، افتتاح مسجد الأمير داوود بقرية العلاونة بمركز البلينا.

-مديرية أوقاف المنيا، افتتاح مسجد أحمد حسين عقل بقرية السرارية بمركز سمالوط.

15 مليار جنيه تكلفة مساجد الأوقاف

جدير بالذكر أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من مساجد خلال الفترة من 2014 شهر 11 الجاري بلغ 11348 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 317 مليون جنيه.