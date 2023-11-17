المنشد علي رسلان: المحتوى الهادف سبب اختياري بقائمة الأكثر تأثيرا

كشف المنشد علي رسلان، عن تفاصيل تواجده ضمن 300 شخصية مؤثرة في 2016، قائلا إن إحدى الصفحات على موقع فيسبوك نظمت حفلا بمصر عام 2016 وقررت تكريم 300 شخصية مؤثرة، وكان وقتها عدد الـ «انفلونسر» على السوشيال ميديا وفيسبوك ليس بالكبير.

تقديم محتوى هادف للشباب

وأضاف «رسلان»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن سبب اختياره ضمن الشخصيات المؤثرة جاء لتقديمه محتوى هادف، حيث صور فيديوهات قصيرة تستهدف الشباب للحديث عن الأخلاقيات والخواطر.

أنشودة «على المدينة»

وأشار إلى أن أنشودة «على المدينة» حققت نجاحاً كبيراً، وكانت من أول الأناشيد التي قدمها وأنجحها، لافتا إلى أن الأنشودة من التراث الصوفي، ولاقت قبولا كبيرا من المتابعين.