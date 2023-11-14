كيف تربح 3 آلاف جنيه شهريا من شهادات ادخار البنك الأهلي؟

يوفر البنك الأهلي المصري، عددا من شهادات الادخار بالعملة المحلية بعوائد مختلفة، من بينهم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، وهو ما نرصده في السطور التالية مع حساب الأرباح على مبلغ الـ200 ألف جنيه، بحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023 من البنك.

وتتميز الشهادة البلاتينية بأن عائدها مرتفع ومتدرج على مدار الـ3 سنوات، ولكنه ثابت خلال العام، أي أن سعر العائد في العام الأول 22%، وفي العام الثاني 18%، وفي العام الثالث 16%، ودورية صرف العائد تكون شهريًا.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

والحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، ألف جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

كم تربح من شهادة البنك الأهلي شهريًا؟

ويمكن لصاحب مبلغ الـ200 ألف جنيه، الحصول على عائد شهري في السنة الأولى نحو 3666 جنيه شهريًا، والسنة الثانية 3 آلاف جنيه شهريًا، والسنة الثالثة 2666 جنيه شهريًا.

ويتيح البنك الأهلي الاقتراض بضمان هذه الشهادة ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها ولا يمكن الاسترداد قبل مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.