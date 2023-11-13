لمحدودي الدخل.. كيف تحصل على تمويل عقاري يصل إلى 80% من البنك الأهلي؟

يقدم البنك الأهلي المصري عددا مختلفا من برامج التمويل العقاري، بينها مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 5%- 7% متناقص.

تفاصيل التمويل العقاري من مبادرة البنك المركزي

ونرصد في السطور التالية تفاصيل التمويل العقاري من مبادرة البنك المركزي المصري، وفقًا لجدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري على الموقع الرسمي.

الدخل الشهري

- يحدد الدخل الشهري بحسب الإعلان المصدر من قبل صندوق التمويل العقاري، مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

- لا يقل سن المقترض عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عامًا في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين الأقرب.

- التمويل العقاري يكون للمصريين المقيمين فقط.

مدة العمل

من الشروط أن تكون مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، و12 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

مدة القرض

وبالنسبة للحد الأدنى لمدة القرض 5 سنوات، والحد الأقصى 20 سنة.

قيمة الوحدة

تحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقاري وفقًا للإعلان المصدر.

الدفعة المقدمة

تكون الدفعة المقدمة 20% كحد أدنى من إجمالي سعر الوحدة، وبحد أقصى 50%.

قيمة التمويل

تصل قيمة التمويل العقاري حتى 80% من إجمالي سعر الوحدة.

نسبة عبء الدين

وعن نسبة عبء الدين، لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى 40% من صافي دخل العميل، بعد استبعاد جميع الاستقطاعات السيادية.

سعر الفائدة

سعر الفائدة 5%- 7% متناقص.

مميزات مبادرة المركزي لمحدودي الدخل

- مصاريف فتح الحساب مجانا.

- مصاريف الاستعلام الائتماني مجانا.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

عمولة السداد معجل

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري لا يطبق عمولة سداد معجل، ويجرى رد فرق الدعم بناء على التعليمات الواردة بهذا الشأن.

عمولة التأخير

تكون عمولة التأخير 2% على الأقساط مستحقة الدفع.