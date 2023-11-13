عائد يصل إلى 22%.. تعرف على شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة تصل إلى 22%، ويوفر أنواع مختلفة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تناسب عدد مختلف من فئات المجتمع، نرصدها في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023.

شهادات البنك الأهلي المصري

- الشهادة البلاتينية مدة الـ3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج مدة الـ3 سنوات، العائد يكون 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات بالعملة المحلية من البنك الأهلي

- الشهادة البلاتينية بعائد المتغيرالمدة أيضًا 3 سنوات، والعائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، ويصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- الشهادة الخماسية مدتها 5 سنوات، إذ أن الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها والعائد 12.25%.

- أمان المصريين، مدة الـ3 سنوات، فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأقصى 2500 جنيه وسعر العائد 13%.