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عائد يصل إلى 22%.. تعرف على شهادات البنك الأهلي المصري

كتب:

منة العشماوي
02:20 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة تصل إلى 22%، ويوفر أنواع مختلفة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تناسب عدد مختلف من فئات المجتمع، نرصدها  في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023.

 شهادات البنك الأهلي المصري

- الشهادة البلاتينية مدة الـ3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج مدة الـ3 سنوات، العائد يكون 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات بالعملة المحلية من البنك الأهلي 

- الشهادة البلاتينية بعائد المتغيرالمدة أيضًا 3 سنوات، والعائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، ويصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- الشهادة الخماسية مدتها 5 سنوات، إذ أن الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها والعائد 12.25%.

- أمان المصريين، مدة الـ3 سنوات، فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأقصى 2500 جنيه وسعر العائد 13%.

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بقلم منة العشماوي