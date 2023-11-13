عائد يصل إلى 22%.. تعرف على شهادات البنك الأهلي المصري
كتب:
منة العشماوي
02:20 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
شهادات البنك الأهلي
يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة تصل إلى 22%، ويوفر أنواع مختلفة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تناسب عدد مختلف من فئات المجتمع، نرصدها في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023.
شهادات البنك الأهلي المصري
- الشهادة البلاتينية مدة الـ3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج مدة الـ3 سنوات، العائد يكون 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
شهادات بالعملة المحلية من البنك الأهلي
- الشهادة البلاتينية بعائد المتغيرالمدة أيضًا 3 سنوات، والعائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، ويصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
- الشهادة الخماسية مدتها 5 سنوات، إذ أن الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها والعائد 12.25%.
- أمان المصريين، مدة الـ3 سنوات، فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأقصى 2500 جنيه وسعر العائد 13%.