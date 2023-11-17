تحرير 10 محاضر مخالفات في حملة بحي الجناين بالسويس

شهد حي الجناين في محافظة حملات مكثفة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية لتصل إلى المواطنين في كامل سلامتها ذلك بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي للحي والمديريات المختلفة.

قال اللواء أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين لـالوطن»، إن استمرار الحملات الرقابية علي المواد التموينية والغذائية بهدف ضبط الأسعار والتأكد من سلامة الغذاء بواسطة مديرية التموين، وبالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة

تحرير 10 محاضر للمخالفين في حي الجناين

وأوضح رئيس حي الجناين أن ذلك يجري في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالمرور الدوري والمستمر على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة المخالفات والتأكد من توافر جميع السلع وصلاحيتها، موضحاً أنه قد أجرت اللجنة المشكلة من رئاسة حي الحناين ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة بالسويس تنفيذ حملة تفتيش على الأسواق بنطاق قريه عامر ومنطقة أبو سيال وتم ضبط عدد 10 مخالفات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة المختصة.

حملات رقابية يومية بحي الجناين

وتابع رئيس حي الجناين في محافظة السويس، أن مختلف الإدارات العاملة في الحي تنظم حملاتها اليومية، على المحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية وأماكن التخزين من أجل الحفاظ على أسعار السلع، ومنع أي محاولة للاحتكار، بالإضافة إلى منع الغش والتلاعب في قوت الشعب