رئيس حي الجناين يوجه بسرعة تبطين ترعة السويس وإنشاء كورنيش حضاري للأهالي

أعلن اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، تسريع وتيرة العمل في مشروع تبطين ترعة السويس، وفقًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس.

وأكد رئيس حي الجناين، لـ«الوطن»، أنّ العمل قائم للحفاظ على المياه من البخر والتلوث، وأنّ هناك 4 مقاولين يعملون بشكل مستمر في المسافة بين كوبري الباسل بأول الترعة وحتى قرية عامر، بمسافة تقدر بنحو 6 كيلومترات، مشيرًا إلى أنّهم يعملون على إنشاء كورنيش حضاري على ترعة السويس؛ ليصبح متنفسًا لأهالي حي الجناين والمحافظة على ترعة السويس يعد إضافة حضارية قوية للمنطقة والقطاع الريفي بالكامل.

الترعة بطول 90 كيلومترًا

يذكر أن ترعة السويس تبدأ من مأخذ المياه بالإسماعيلية، ويبلغ طولها 90 كيلومترًا، مقسمة من بداية الترعة شمالا من داخل محافظة الإسماعيلية وحتى الكيلو 50 تتبع إداري الإسماعيلية، وبعد الكيلو 50 وحتى الكيلو 90 تتبع إداري السويس، وكل المياه الموجودة في الترعة مخصصة لمحافظة السويس.

ويتضمن المشروع تبطين ترعة كبريت بطول 7 كيلومترات، وترعة الخواطرة بطول 3 كيلومترات بإجمالي 10 كيلومترات للترعتين، وأن المشروع ضمن خطة وزارة الري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ لترشيد الفاقد من المياة بكل الطرق الممكنة.