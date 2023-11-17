مجلة «تايم»: بايدن يواجه نفس فشل الإدارة الأمريكية قبل حرب أكتوبر 1973

اعترفت مجلة «تايم» الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تواجه نفس فشل الإدارة الأمريكية الذي كان قبل حرب أكتوبر 1973، مما يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة للتعامل مع التهديدات.

حرب أكتوبر 73.. طوفان الأقصى

وفوجئت إسرائيل في يومها اليهودي المقدس بعملية طوفان الأقصى، وذلك مثلما حدث في حرب أكتوبر 73 تمامًا؛ مما يظهر أوجه التشابه بين السبعينيات وعشرينيات القرن الحالي كثيرة، ويُظهر أيضًا أنها ليست مجرد لحظات موازية، بحسب التايم.

وتابعت: وبدلًا من ذلك ساعدت إخفاقات الحكومة الأمريكية في التعامل مع أزمات السبعينيات مما تضاعفت الإدارات الأخيرة من الوضع بالفشل في فهم أخطاء الماضي والمسار الصحيح.

وفي السبعينيات، سعى صانعو السياسة الأمريكيين إلى خلق الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذه الجهود تعثرت لأنها لم تفعل ما يكفي لمعالجة محنة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين - أو للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعندما تولى جيمي كارتر منصبه في عام 1977، كان لديه خطة طموحة لمتابعة عملية سلام عربية إسرائيلية شاملة تضمن إقامة الدولة والحقوق الفلسطينية.

انهيار العملية

ولكن على مدى السنوات الثلاث التالية، انهارت العملية، وجاءت الضربة الأولية بعد أربعة أشهر من أداء كارتر اليمين الدستورية، ولأول مرة، تسلم الناخبون الإسرائيليون السيطرة على الكنيست إلى حكومة يمينية بقيادة رئيس الوزراء الجديد مناحم بيحن، واتخذ بيجن موقفًا متشددًا فيما يتعلق بعملية السلام، ورفضه تقديم تنازلات جعل تأمين أي اتفاق إقليمي أمرًا صعبًا.

ومما زاد من ابتلاء جهود كارتر طوال عام 1977، انقسمت الدول العربية تمامًا حول كيفية تمثيل نفسها في مؤتمر السلام، ولقد انقسموا حول الأسئلة حول الشكل الذي قد يبدو عليه الكيان الفلسطيني المتمتع بالحكم الذاتي - أو حتى وفد فلسطيني قبل ذلك.