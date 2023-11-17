«المتحدة» تحقق حلم شروق جمال المصابة بـ«العظم الزجاجي» بتعيينها في الفريق الإعلامي للشركة

عرض برنامج «مصر تستطيع» تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية «DMC» تقريرا عن قصة شروق جمال، صاحبة الـ23 عامًا، وتعاني من مرض العظم الزجاجي، واستجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها وتحقيق حلمها بضمها للفريق الإعلامي لها.

«شروق» تعاني من مرض العظم الزجاجي

وكشف التقرير أن شروق جمال تعاني من مرض العظم الزجاجي، هذا المرض اللعين الذي تسبب في إعاقتها وإلزامها الكرسي المتحرك منذ الطفولة، ولهذا لم تستطع هذه الفتاة الذهاب إلى المدرسة مثل باقي الأطفال، فتعلمت القراءة والكتابة على يد شقيقتها الكبري، ثم بعد ذلك اصطحبتها أسرتها إلى كلية الإعلام بعد أن حصلت على مجموع 96% في الثانوية العامة.

دعم الشركة المتحدة للفتاة

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم الدعم الكامل لهذه الفتاة المكافحة التي استطاعت تحقيق إنجاز كبير في حياتها وهو الالتحاق بكلية الإعلام، ولهذا قامت الشركة المتحدة بإصدار قرار تعيينها حتى تصبح ضمن فريق المتحدة الإعلامي.

وعبرت شروق جمال عن هذه المفاجأة الغير متوقعة بالدموع، حيث بهذا التعيين يمكن القول أن الحلم تحقق كاملًا، وأن الله سبحانه وتعالى عوضها عن رحلة المرض الشاقة التي مرت بها.