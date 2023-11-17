الدفاع المدني السعودي يحذر من هطول أمطار رعدية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي اليوم الجمعة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة خلال فترة هطول الأمطار، والتأكيد على ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وأكدت الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة نظرًا لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الدفاع المدني السعودي أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تسبب جريان السيول وتساقط البرد، كما يتوقع وجود رياح هابطة شديدة السرعة تثير الأتربة والغبار، وتشمل المناطق المتأثرة العاصمة المقدسة وجدة والرياض ورماح وحريملاء والدرعية والمزاحمية.

هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إلى توقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار في منطقة مكة المكرمة، تشمل هذه المناطق الطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والموية، بالإضافة إلى منطقتي جازان وعسير، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.