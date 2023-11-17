مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا في يدها قرار وقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أمريكا في يدها قرار وقف إطلاق النار

وأضاف «الهباش»، أن الإدارة الأمريكية في يدها وحدها قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متابعا: «نحن بحاجة لمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يجري في غزة».

الهباش: نخاطب أمريكا بلغة المصالح

وتابع:«يجب أن نخاطب الولايات المتحدة بلغتها وهي المصالح، واستمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية».

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.