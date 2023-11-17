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رئيس «حملة السيسي»: المعارضة الوطنية جزء من النظام.. والحوار الوطني الدليل

كتب:

محمد عزالدين
11:16 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المعارضة الوطنية جزء من النظام، وأكبر دليل على ذلك الحوار الوطني، حيث كانت المعارضة حاضرة بكل قوة.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن المعارضة تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار، وتطرح الحلول وتُظهر كوادر سياسية جديدة لهم يد في البناء.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية عندما تنتهي ستعود الأحزاب لممارسة دورها، ومرشحنا عابر للأحزاب، والرئيس عبد الفتاح السيسي على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمصريين، وسعداء بكل تأييد حزبي وشعبي لمرشحنا.

تابع رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «لدينا من مقومات النجاح في الفترة الماضية ما يجعلنا مؤهلين لانطلاق اقتصادية قوية، حيث إننا معتمدون على القطاع الخاص والتصنيع، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والقادم ثماره أيسر وأسهل».

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