شروط حصول الشباب على قرض صندوق المحليات.. منها توفير مكان مناسب

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، توجيه القائمين على صندوق التنمية المحلية خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية، حفاظاً عليها من الاندثار، ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع منصة «أيادي مصر»، التابعة للوزارة، لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم، فضلا عن التوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات، ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب مزيد من فرص العمل.

تنفيذ مشروعات تنموية

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقدم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة لتمويلها من خلال صندوق التنمية المحلية، مثل مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات البيئية في كل المشروعات التي ينفذها لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة وصديقة للبيئة، مشيراً الى أن الصندوق يُقرض مشروعات التنمية، وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية.

سداد القروض

ووجه «آمنة» القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظات، وموقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية، وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.

ضوابط الحصول على قرض المشروع

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية، أن يقوم بتوفير الإجراءات الآتية، وهو أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي، توفير بطاقة رقم قومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.