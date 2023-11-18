الانتهاء من 1060 مستندا لصرف مستحقات المعلمين المتأخرة بإدارة قنا التعليمية

أعلنت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، الانتهاء من 1060 مستندا بالشطب وأحكام تعديل الأساسي والحافز التكميلي ورصيد الإجازات والحصص بالأجر، ضمن مستحقات العاملين بالإدارة، على أن يتم الصرف يوم 23 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام مع مديري شؤون العاملين، والشؤون المالية والإدارية، ومسؤول الشطب ومندوب المديرية المالية بالإدارة التعليم، وشددت خلال الاجتماع على صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين بكافة المراحل التعليمية.

مكافأة الامتحانات

كما أوضحت «رشاد»، أنه سيتم دفع مكافأة امتحان الشهادة الإعدادية وكنترول الشهادة الإعدادية ومركز التوزيع أيضاً يوم 23 نوفمبر الجاري مع المرتبات.

وشددت المدير العام على أنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة لجميع المعلمين مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة بديوان عام الإدارة لتسهيل الإجراءات التي تصب في صالح المعلمين وخدمة العملية التعليمية .

إدارة قنا التعليمية

وأشادت بجميع العاملين بديوان الإدارة لالتزامهم بالتواجد داخل الأقسام وإنجاز العمل بيسر وسرعة لجميع المعلمين، مؤكدة أن ما يتم داخل الإدارة التعليمية يتوافق مع رؤية مصر 2030، والجميع يعمل على دعم العملية التعليمية وتوفير المناخ الملائم للمعلمين لأداء دورهم في خدمة الطلاب ودعم العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.