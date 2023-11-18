«رياضة السويس»: مراكز الشباب تعمل على رفع الوعي الثقافي والديني للمواطنين

قال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن مراكز الشباب والرياضة لم تعد لممارسة الرياضة فقط، بل أصبحت أماكن تثقيفية وتعليمية وفنية أيضا.

دور تثقيفي لمراكز الشباب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراكز الشباب لديها مكتبات مختلفة تمارس من خلالها دورها التثقيفي، مثل تعليم مهارات كتابة الشعر، حيث نفذت إدارة الشباب في ذلك الصدد، ورشة عمل لتعليم مهارات كتابة شعر الفصحى والعامية والغنائي ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي عن شهر نوفمبر 2023، بمركز شباب المدينة.

أنشطة متنوعة في مراكز الشباب

وأشار إلى أن النادي الثقافي ينظم أنشطة عديدة للشباب، مثل ندوات توعية، مسابقات ثقافية، ورش عمل تدريبية عن الشعر، كتابة القصة القصيرة والرواية، التأليف المسرحي، الخط العربي، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة والإنشاد الديني والترانيم وزيارة المعالم داخل المحافظة، وذلك لرفع الوعي الثقافي والديني والفني لدى الشباب وتنمية وصقل المهارات الإبداعية.

وقدّم أحمد عبدالعاطي عايد، أستاذ اللغة العربية، ورشة عمل بمركز شباب المدينة، جرى من خلالها التعريف بأنواع الشعر وأساليب الإلقاء وغيرها، مؤكدا أن الشاعر الناجح هو الذي يمتلك مهارات توصيل أفكاره وشعره للأشخاص، ويمتد على مر السنين مثل المتنبي، و الشاعر يرى العالم بطريقة مختلفة ويتميز بمعرفة جميع العلوم.