ندوة عن «مواجهة الهجرة غير الشرعية» في النادي الثقافي بالقليوبية

نفذت إدارة الشباب بالمديرية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الندوة التوعوية ضمن خطة نشاط النادى الثقافى لشهر أكتوبر، تحت عنوان «مواجهة الهجرة غير الشرعية»، وذلك بمركز شباب عزيز وبدوي التابع لإدارة شباب بنها وبمشاركة أعضاء مراكز شباب الإدارة.

الرصد و الإنذار المبكر

حاضر اللقاء محمد عبد الغنى محمد مدير إدارة الرصد والإنذار المبكر بالإدارة العامة للأزمات والكوارث، بديوان عام المحافظة، في حضور عامر حمدي، مدير إدارة الشباب بالمديرية، حيث أدار اللقاء فىي عدة محاور رئيسية هي التعريف بالهجرة غير الشرعية، وكيفية مواجهة الدولة لها، بالإضافة لدور الشباب والرياضة في مواجهة الظاهرة، والقوانين الخاصة بالدولة.

إجراءات اتخذتها مصر للحد من الهجرة غير الشرعية

كما تناول الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الهجرة غير الشرعية حيث قامت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين بسن بعض القوانين وأحكام الرقابة على المطارات والموانئ والحدود المصرية، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات العملاقة، للحد من الهجرة كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 82 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

دور كبير لـ«الشباب والرياضة» في مواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن هناك دور كبير وحيوي للشباب والرياضة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية بإقامة العديد من الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية، ضمن الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وخلق جيل من الشباب المصري لديه الوعى الكافي بالقضايا والمخاطر المحيطة بالوطن وكيفية تجنبها، تأتى برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.