إنجازات 10 سنوات.. «الكهرباء» تخطط لإنتاج 20 ألف طن هيدروجين أخضر في 2025

كشف تقرير صادر عن «حكاية وطن»، أن الدولة تخطط لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء، بحلول عام 2025، لخدمة قطاعات مختلفة يمكن تطويع مصدر الطاقة المستحدث بها، مثل قطاع النقل، لافتا إلى أن الهدف النهائي هو إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار طن من الأمونيا الخضراء.

8 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار التقرير إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات، منها مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الهندية «رينيو باور» في يوليو 2022، بغرض بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أن قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير للمنشأة تبلغ 710 ملايين دولار أمريكي وتغطي 600 ألف متر مربع.

أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

ونوه التقرير إلى توقيع مصر لمجموعة من الاتفاقيات الإطارية على هامش مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وتحويل مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية ملزمة وقابلة للتنفيذ، لافتا الي تعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية «سكاتيك» وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة كأول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 100 ميجا وات، والتي تم افتتاحها في نهاية عام 2022.

حماية الاقتصاد المصري من تذبذب أسعار النفط العالمية

وقال التقرير، إن مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 23 مشروعًا من إجمالي حوالي 73 مشروعًا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع، من بينها تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر، ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا اضافة الي توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.