«النقل»: تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة على النظام الإلكتروني لمحطة تحيا مصر

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن مستجدات التشغيل الخاصة بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، موضحاً أن شركة المشروع حققت معدل تداول تخطى 30 حاوية في الساعة، وتغلبت المحطة على أكبر التحديات وهى التكدس، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها حيث ساهم ذلك في تقليل زمن مكوث الحاويات، وأصبح وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط وهو ما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول و وزيادة إيرادات المحطة.

ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الأن على النظام، لافتاً إلى أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات»، كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا، لافتاً إلى أن نسبة الترانزيت بالمحطة بلغت 35% من إجمالي حجم التداول مما ساهم في فتح باب المنافسة لتجارة الترانزيت في الميناء.

وتسهم المحطة متعددة الأغراض في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، وتعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95%.

140 معدة بالمحظة

كما أن المحطة تم تزويدها بأحدث المعدات والتي وصل عددها إلى 140 معدة وتم الإشراف عليها واختبارها بواسطة خبراء أجانب على أعلى مستوى، وتحتوى تلك المعدات على اوناش الرصيف العملاقة وعددها 4 أوناش «STS» للتعامل مع سفن الجيل الرابع، كما تحتوى على 12 ونش من أوناش الساحة «ERTG» ذات المواصفات الفنية العالمية والتي تعمل بالطاقة الكهربائية لأول مره في مصر بأقل استهلاك في ظل أن المحطة خضراء ذكية تم تجهيزها بمعدات صديقة للبيئة، وتجهيز بوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف «OCR» لتسجيل دخول و خروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذى يؤدى بدورة إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة، كما تم إعداد الهيكل الوظيفي للمحطة واختيار الأطقم وتأهيلها من خلال التدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر.