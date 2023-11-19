مؤتمر باتحاد الناشرين المصريين لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم

ينظم اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا خاصًا لدعم الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، وذلك في الثالثة بعد ظهر اليوم، بمقر الاتحاد بالدقي، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من الناشرين المصريين، من أجل دعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال سعيد عبده لـ«الوطن»: اتحاد الناشرين المصريين باعتباره جهة ثقافية، تنظم هذا المؤتمر من أجل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لإعلان تأييدها له، في جهوده المستقبلي من أجل استكمال خطط البناء والمشروعات الوطنية التي بدأها الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من الناشرين المصريين للتعبير عن هذا الموقف.

في سياق آخر، كان اتحاد الناشرين المصريين قد أعلن الإعداد والتجهيز لمعرض جدة الدولى للكتاب المقرر إقامته خلال الفترة من 7/12 حتى 16/12/2023، مشيرًا إلى إنه جرى تكليف إحدى الشركات من أجل شحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض، بأسعار ملائمة من أجل توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن مع سداد الصادر للشاحن بالقاهرة بالجنيه المصري خلال الشحن حرصا على مصلحة الناشرين.