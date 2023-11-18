سلوى عثمان: علمت بوفاة والدي من الإعلام

قالت الفنانة سلوى عثمان في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، الفنان عثمان محمد علي، إنها في أثناء حديثها مع مساعد والدها للاطمئنان عليه، سمعت صوته يصرخ عاليًا من شدة الألم، لتتواصل مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وطلب منها أن تحضر والدها، إلى دار ضيافة الفنانين، ليخضع لفحص الفريق الطبي: «خدت والدي وروحنا الدار، قعدت معاه شوية وبعدين روحت مشوار».

سلوى عثمان: علمت بخبر وفاة والدي من الصحفيين

وأضافت الفنانة سلوى عثمان خلال استضافتها، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، أنها تلقت مكالمة هاتفية، من الدكتور محمود عبدالغفار، الطبيب المشرف على حالة والدها، الذي أخبرها بالذهاب إليه، بسبب شدة مرضه ودخوله في غيبوبة سكر: «قولتله أنا جاية على طول، وبعدين لقيت الصحفيين بيكلموني يقولولي البقاء لله، قولتلهم بابا في غيبوبة سكر، وإحنا رايحين على طول دلوقتي».

سلوى عثمان: «ربنا رحم والدي لأنه كان تعبان»

وتابعت الفنانة سلوى عثمان، أنها ذهبت إلى والدها، لتجده رحل إلى السماء، ولم يكن يرغب الطبيب في إخبارها على الهاتف، حتى تأتي إليه: «ربنا رحمه لأنه كان تعبان».