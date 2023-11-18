سلوى عثمان: والدي سجل القرآن الكريم كاملا بصوته لغير الناطقين بالعربية

قالت الفنانة سلوى عثمان في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، الفنان عثمان محمد علي، إن والدها سجل القرآن الكريم كاملًا بصوته، لغير الناطقين باللغة العربية، وهي بمثابة صدقة جارية لها: «والدي كان أستاذ لغة عربية وسجل القرآن كله بصوته».

سلوى عثمان: شخصيتي عكس والدي

وأضافت الفنانة سلوى عثمان خلال استضافتها، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، أن والدها كان يتسم بالهدوء، على عكس شخصيتها العصبية، التي تظهر أحيانًا في ردود أفعالها: «دايمًا يقولي حاولي تبقي هادية».

سلوى عثمان: أقامنا لوالدي عزاء في القاهرة وآخر بالإسكندرية

وتابعت الفنانة سلوى عثمان، عن سبب إقامتها عزاء لوالدتها في محافظتي القاهرة والإسكندرية: «عملنا عزاء في إسكندرية، عشان زوجته والطلبة بتوعه هناك».