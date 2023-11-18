تحرير 22 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق بسوهاج

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم سوهاج بالاشتراك مع الجهات المعنية من تموين وصحة وطب بيطري وإشغالات وقسم البيئة بالوحدة المحلية حملة للمرور على المحال التجارية والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والمخابز، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية.

حملات تموينية بسوهاج

قال لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه جرى خلال الحملة المرور على المحال التجارية بشارع أبوبكر وشارع الجلاء والعروسة ومنطقة السيما ونجع صفره وطريق أخميم سوهاج والقرى التابعة.

تحرير 22 محضر مخالفات تموينية بسوهاج

وأضاف الشريف، أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر مخالفة نظافة وعدم إعلان أسعار، كما تم إعدام 30 كيلو من اللحوم الفاسدة وشارك يذكر بالحملة عاصم ربيعي نائب رئيس المركز وممثلي إدارات التموين والصحة والطب البيطري و قسم البيئة والوايلى حامد مسئول الغلق الإداري والإشغالات بالمركز.

تكثيف الحملات التموينية

وشدد «الشريف»، على تواصل حملات لجان حماية المستهلك للعمل علي ضبط الأسواق، وفحص الأغذية ومنع حالات الغش التجاري، ومراقبة الأسعار بقرى مدينة ومركز أخميم.