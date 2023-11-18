الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 244 مسجدا وكنيسة في غزة خلال 43 يوما

ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن إسرائيل دمرت كليا 76 مسجدا و165 مسجدا بشكل جزئي واستهداف 3 كنائس منذ يوم 7 أكتوبر وسط قصف إسرائيلي مستمر دون أي هدنة على قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى الفلسطينيين إلى أكثر من 12 ألف شخص وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين.

إسرائيل تستهدف مدرسة «أونروا»

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة الأونروا في تل الزعترة في غزة، في الوقت نفسه أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيدخل قطاع غزة سيدخل في الوقت المناسب، والتي لم يستطع دخول بشكل كامل حتى الآن رغم مرور 43 على بداية القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

الصحة العالمية تشير إلى تفاقم الأزمة في غزة

يأتي هذا، فإنه مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 43، كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري إن 5 مقومات حياتية أساسية مفقودة في غزة من أصل 6 وهي الماء والغذاء والدواء والعمل وأماكن الإيواء ولم يتبقى لأهل غزة، مبينا أن دخول المساعدات إلى القطاع يتم بصورة بطيئة للغاية، مؤكدا أنه قبل العدوان كانت يتم إدخال 500 شاحنة يوميا ولكن حاليا تم إدخال 1130 شاحنة منها 220 تضم مستلزمات طبية فقط مع دخول الحرب على غزة أسبوعها الخامس.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 42

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 42 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.