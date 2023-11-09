الحزب العربي الناصري يتبرأ من الحركة المدنية.. ويعلن تقديم بلاغات ضد مؤسسيها

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أنّ الحزب يتبرأ من التبعية للحركة المدنية التي تحاول أن تستخدم اسم «الحزب الناصري» في صراعاتها، لأن للحزب تاريخ كبير في العمل السياسي.

حزب العربي الناصري يتبرأ من الحركة المدنية

وأضاف «أبوالعلا» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يمكن التخيل أن هناك «ناصري» حقيقي لا يؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، في ظل التطورات الصعبة وشديدة الخطورة التي تمر بها المنطقة العربية، كما أن هناك بعض الأشخاص منضمون للحركة المدنية ويدعون أنهم تابعون لنا وهذا غير صحيح، لافتا إلى التقدم ببلاغات رسمية بتهمة انتحال صفة ضد هؤلاء الأشخاص.

وأوضح أن الحوار الوطني كان له دور كبير للغاية في تجمع كل الأحزاب المصرية على طاولة واحدة، متوقعا أنه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة وفوز الرئيس السيسي سيكون هناك دور كبير وفرصة للأحزاب المصرية التي لها رؤية محددة ومشروعات اقتصادية واجتماعية، مواصلا.

الحركة المدنية لن تتوقف عن المعارضة من أجل أجنداتها

وحول مستقبل الحركة المدنية خلال الفترة المقبلة، أوضح أنها لن تتوقف عن المعارضة في كل شيء من أجل الحفاظ على مصالحها وأجنداتها الخاصة، مؤكدا أن ذلك من ضمن الأسباب الرئيسية التي تجعلها تستخدم اسم الحزب الناصري العريق في مواقفها غير المفهومة.