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اللجنة العليا للزيوت: الأسعار المحلية ترتبط بالعالمية بنسبة 98%

كتب:

محمد عزالدين
10:04 م | السبت 18 نوفمبر 2023
الزيوت

الزيوت

علق السيد البسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت، على الارتفاع الجنوني في أسعار الزيوت، مشيرًا إلى أن هناك فارقاً بين المنتج المحلي والمستورد، حيث إن ارتفاع أي منتج محلي «غير مبرر»، لكن الوضع مختلف بالنسبة للزيوت، التي يُسْتَوْرَد .

%98 من الزيوت مستوردة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»، أن جميع زيوت الطعام في مصر مستوردة بنسبة 98%‎ وبناء عليه فإن أسعارها تتأثر بارتفاع الأسعار في أسواق الأوراق المالية العالمية، بجانب سعر الصرف الأجنبي والدولار.

سعر الدولار

وأوضح أن صعوبة توفير الدولار من ضمن أسباب ارتفاع الزيوت، كما أن هناك زيادة رهيبة في النقل وسلاسل الإنتاج، حيث إن ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد أثر على نحو مباشر على سعر الزيت.

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