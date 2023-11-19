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نقيب أطباء قنا: المؤتمر السنوي للأمراض الصدرية بوابة علمية متطورة

كتب:

رجب آدم
05:43 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
نقابة الأطباء بقنا

نقابة الأطباء بقنا

شاركت نقابة أطباء قنا، في المؤتمر السنوي الخامس لمستشفى صدر قنا بحضور الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا، والدكتور عمرو حامد أمين عام مساعد النقابة والدكتور محمود عبد المولى أمين صندوق النقابة، والدكتور محمود عويس عضو مجلس النقابة.

جاء ذلك بحضور نخبة من أساتذة الصدر من جامعات المنيا وأسيوط وجنوب الوادي والأقصر ونخبة كبيرة من أساتذة الصدر بالجامعات المصرية، وعدد كبير من الأطباء من أبناء الفريق الطبي بقنا.

طب الأمراض الصدرية

أوضح نقيب أطباء قنا، أن مثل ذلك المؤتمر يُعد بوابة علمية للمهتمين بطب الأمراض الصدرية والذي يدعم الأطباء بحصيلة علمية ومتطورة حول آخر ما توصلت له علوم الأمراض الصدرية.

وأكد نقيب أطباء قنا، ضرورة عقد العديد من المؤتمرات الناجحة، بما يعود بالنفع والفائدة على الأطباء بمحافظة قنا.

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