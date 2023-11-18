أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهدا غير عادي لإدخال المساعدات إلى غزة

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يقدر ويعي حجم الدور الذي تقوم به مصر، في دعم القضية الفلسطينية، وحجم المجهود في معبر رفح، لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مما غير كثيرًا من موقف الاتحاد الأوروبي، الذي كان مؤيدًا بشكل كامل لإسرائيل، أما الآن تحول المشهد للاعتراف بحقوق الفلسطينيين.

«الشيخ»: مصر قامت بجهد غير عادي لمرور المساعدات إلى قطاع غزة

وأضافت «الشيخ» خلال مداخلتها، عبر قناة DMC، مع الإعلامية شيرين عفت، أن مصر قامت بجهد غير عادي، للدفع بالمساعدات ومرورها إلى قطاع غزة، وإدراك خطورة الموقف في فلسطين، من جانب الاتحاد الأوربي، الذي يتغنى بحقوق الإنسان.

«الشيخ»: المأساة الإنسانية تتسع يومًا بعد يوم

وتابعت «الشيخ» أن المأساة الإنسانية تتسع، يومًا بعد يوم، وتطالب مصر بوقف إطلاق النار، وإذا الإدارة الأمريكية بتحقيق إنجاز يحسب لها، يجب أن تعيد الأطراف المختلفة لطاولة المفاوضات، خاصة أن هناك تعنت إسرائيلياً واضحاً برفض المفاوضات.