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تميم يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

كتب:

محمود الرفاعى
11:19 م | السبت 18 نوفمبر 2023
الموزع تميم

الموزع تميم

يحتفل حاليا الموزع الموسيقى تميم، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى «خلود»، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي.

محمد حماقي يحيي حفل الزفاف

يحيي الحفل الفنان محمد حماقي، بحضور الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والملحن محمد مدين والملحن محمد رحيم والإعلامي ممدوح موسى. 

الزفاف في أحد الفنادق الخاصة

يعمل الموزع الموسيقي تميم حاليا، على وضع التوزيع الموسيقي لألبومي إليسا ومحمد حماقي، رافعا شعار «لا وقت للراحة»، إذ من المقرر أن يجري إطلاق ألبومين خلال فصل الشتاء المقبل بعد أن جرى وقف العمل عليها، بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

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بقلم محمود الرفاعى