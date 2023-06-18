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الشاعر أحمد حسن راؤول يرزق بطفله الأول «تميم»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:53 ص | الأحد 18 يونيو 2023
أحمد حسن راؤول

أحمد حسن راؤول

أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول إنجاب زوجته طفلهما الأول «تميم»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أحمد حسن يرزق بطفل 

وكتب أحمد حسن راؤول: «بسم الله تبارك الله ..رزقني الله بتميم ادعوله ربنا يحفظه من كل شر ومن العين ومن الشيطان ويجعله ذرية صالحة وسند ليا ولأمه وأهله».

وحظي منشور أحمد حسن راؤول بردود فعل كبير من المتابعين، ونجوم الوسط الفني، وكان في مقدمتهم المطربة رنا سماحة، إذ كتبت:«اللهم بارك بقت عمتو الف مبروك اخويا الشاعر احمد حسن راؤول ».

تعاون أحمد حسن راؤول مع بلقيس

وكان أحمد حسن راؤول أعلن منذ أيام قليلة ماضية، عن تعاون جديد مع الفنانة بلقيس، إذ كتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «قريبا.. بلقيس كلماتي أحمد حسن راؤول الحان الموسيقار العالمي غي مانوكيان توزيع العبقري سليمان دميان».

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