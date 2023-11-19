ابنة عبدالمنعم إبراهيم تحكي لـ«ملعب الفن» قصة زواجها من صبري عبدالمنعم

تحدّثت سهير عبدالمنعم إبراهيم، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، عن قصة زواجها من الفنان صبري عبدالمنعم، قائلة إنها تزوجته سنة 1990 بعد وفاة والدها.

وأضافت «عبدالمنعم»، خلال لقائها ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، أن الفنان صبري عبدالمنعم لم يكن يعرف في البداية أنها ابنة الفنان عبدالمنعم إبراهيم، «ماكنش يعرفني لكن شافني وأنا نازلة من العمارة وأخته كانت ساكنة عندنا، وهو لما شافني فسأل مين دي وعرف إني بنت عبدالمنعم إبراهيم».

قصة ارتباطها بالفنان صبري عبدالمنعم

وعن قصة تعارفهما، قالت إنها قابلت صبري عبدالمنعم أول مرة في فندق شهير، وجلسا على طاولة طويلة ما حال دون سماع ما يقولونه، مردفة: «الدنيا كانت دوشة ومكنتش سامعة حاجة، فقولت هيقول مش بسمع فبقيت أي ريأكشن بعمله كنت بضحك أو أستغرب أو أكشر».

وأوضحت أنه في لقاء تلفزيوني سابق حكى زوجها عن قصة ارتباطهما فقال إنه لم يكن يسمعها هو أيضا في مقابلته بالفندق: «مكنش سامعني بردو وكان بيعمل ريأكشنات زيي كده».

سهير عبد المنعم إبراهيم: والدي كان يعشق جميع الأكلات

وحكت أن والدها كان يعشق جميع الأكلات، وخصوصًا من يد والدتها وكانت دائمًا تحضر له الأكلات اللبنانية، وكان يجمعنا يوم الجمعة من كل أسبوع لأن طوال الأسبوع لم نره بسبب علمه، مشيرة إلى أن والدها توفي وعمرها كان 6 سنوات، ثم أكملت نشأتي مع زوجة والدي لبنانية الجنسية وتأثرت بفراقه.

وتابعت: أصدقاء والدي المقربين كانوا كل من عمر عبدالعزيز، وعلي نصر، والفنانة سميرة أحمد، والفنان كمال الشناوي، والفنان أحمد رمزي.