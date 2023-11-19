عقد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء في السويس

شهد مركز شباب سليم الحي في محافظة السويس، عقد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء، الذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس، تحت عنوان بناء جيل جديد، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

المؤتمر يهدف إلى دعم قدرات النشء

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إنّ الهدف من المؤتمر هو دعم قدرات النشء، بالإضافة إلى تثقيفهم وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة المصرية، وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، وأدار اللقاء، شيماء عبدالله، المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة وهبة صالح مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

موضوعات ناقشها المؤتمر

وقد تناول اللقاء، مناقشة موضوعات مهمة خاصة بالنشء، تتمثل في:

- زيادة النضج والوعي بالمشروعات القومية في الدولة.

- أهم المهارات القيادية للنشء والشباب.

- التحديات التي تواجه النشء.

- أهميه مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية ودور النشء في العملية الانتخابية، وذلك بمشاركه الطلائع وأسرهم والشباب فوق 18 عامًا.

- الفرق بين العضو والفرد في المجتمع، والحقوق والمسؤوليات والواجبات على النشء والشباب في المجتمع.

- معنى المشاركة المجتمعية والسياسية.

- الاستحقاقات الانتخابية وشروطها.

- أهمية المشاركة وتأثيرها.

يأتي ذلك، في إطار إهتمام الوزارة بالنشء وتنمية مداركهم ومهاراتهم فيما يتماشى مع سياسة ورؤية الوزارة التي ترتكز على صقل مهارات النشء والشباب، إذ يناقش مجموعه من المحاور، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواءعبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.