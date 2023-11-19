«الأرصاد» تحذّر من تساقط أمطار رعدية خلال ساعات.. هل تصل إلى القاهرة؟

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بحالة التقلبات الجوية، بسبب امتداد منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، يتزامن مع امتداد منخفض سطحي على سطح البحر المتوسطة ووجود كتل هوائية باردة شمالية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، ما يؤدي إلى حالة عدم الاستقرار في الطقس.

تساقط الأمطار

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نشهد منذ أمس تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وحتى الآن هناك سقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية»، مشيرا إلى تساقط الأمطار اليوم بكميات متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري مرورا بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

وتابعت أنّ الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية، تكون متوسطة لبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري، وتمتد خلال فترة المساء الأمطار المتوسطة والرعدية لمناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما تمتد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس.

نشاط الرياح

وأشارت إلى احتمالية نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترا في الساعة في معظم محافظات الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن الرياح، موضحة أنّ نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع أمواجه بين 3 إلى 5 أمتار، وبالتالي فهو غير مؤهل تماما لأعمال الصيد والتنزه والملاحة البحرية.

انخفاض قيم درجات الحرارة

وأكدت انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 إلى 3 درجات، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتشهد أغلب محافظات الجمهورية انخفاضا في قيم درجات الحرارة، والطقس يكون أشبه بالأجواء الشتوية.