«القومي لثقافة الطفل» يعلن القائمة القصيرة لمسابقة الرواية لليافعين

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن القائمة القصيرة لمسابقة «رواية اليافعين»، والتي أعلنها المركز في فبراير الماضي.

أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة لمسابقة «رواية اليافعين»

أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم:

- انتصار عبد المنعم عن رواية «أجنحة ليست للطيران».

- رضا سلام عن رواية «هل تصدقون ما حدث؟!».

- صفاء عبد المنعم عن رواية «جدو نعيم».

- عبد العزيز دياب عن رواية «كائنات ورقية».

- مصطفى السيد الششتاوي عن رواية «مغامرون في جبل الكنوز».

- هاني قدري عن رواية «متلازمة أمل».

وأكد ناصف أن المركز سيقوم بطباعة الـ6 أعمال بالقائمة القصيرة، وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين سيحصلون على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهم.

الجوائز :

يحصل الفائز الأول على 10000 جنيه.

والفائز الثاني على 5000 جنيه.

سيتم طباعة الأعمال الفائزة من العمل الأول للثالث.