«الصرف الصحي» بالإسكندرية: 180 سيارة ومعدة منتشرة للتعامل مع الأمطار

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «هيئة الأرصاد توقعت سقوط أمطار ليلة اليوم الأحد، وبالتالي فقد رفعنا الاستعدادات وكل الأجهزة التنفيذية في المحافظة استنفرت وكل شركات المرافق كذلك».

توفير المعدات اللازمة للتعامل مع الأمطار

وأضاف «نافع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «نوفر كل المعدات اللازمة للتعامل مع الأمطار، بأكثر من 180 سيارة ومعدة منتشرة منذ صباح أمس، وبدأت الأمطار حوالي 11.30 مساءً ليلة الأحد واستمرت حتى الخامسة فجر اليوم ما بين متوسطة وغزيرة على معظم أنحاء المحافظة وتم التعامل مع كل هذه الأمطار».

أمطار متوسطة وخفيفة على بعض المناطق

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «بعد فترة الفجر تكررت أمطار متوسطة وخفيفة على بعض المناطق، وحاليا توجد بعض الأمطار الخفيفة على مناطق من المحافظة»، موضحًا أن بعض الأماكن مثل الطريق الصحراوي والطريق الساحلي ليس بهم خدمة صرف صحي، وبالتالي، فقد جرى الدفع ببعض السيارات هناك لجمع المياه حتى لا تحدث أية إعاقة مرورية.