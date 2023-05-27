سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة بمدينة جمصة بالدقهلية (صور)

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق بالمدينة، صاحبتها برودة شديدة في الطقس مع تكاثر الغيوم.

وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم؛ إذ تشهد البلاد في تلك الساعات، نشاط رياح مثيرًا للرمال والأتربة على مختلف المناطق.

«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وتبلغ درجات الحرارة في مدينة المنصورة، الصغرى 21 والعظمة 34، ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، بشأن حالة الطقس، أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية اليوم السبت، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

اتخاذ الاستعدادات كافة للتعامل مع موجات الطقس بالدقهلية

كما أكدت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها، أنه جرى اتخاذ الاستعدادات كافة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، وتقلبات الجو، وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس، والتعامل الفوري معها، وإصلاح أية أعطال.