تحذير من «الصحة» لأصحاب هذه الأمراض لتجنب الإصابة بالعدوى الفيروسية

طالبت وزارة الصحة والسكان من بعض الفئات خلال فصل الشتاء ضرورة الحذر واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة ببعض الأمراض، ومنها الفيروسات التنفسية «الإنفلونزا الموسمية، فيروس كورونا، الفيروس التنفسي المخلوي، ونزلات البرد».

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على الجسم.

فئات يجب أن تتوخى الحذر خلال فصل الشتاء

وجاءت الفئات التي طالبت وزارة الصحة والسكان باتخاذ الإجراءات الاحترازية على النحو التالي:-

- مرضى السكر

- الأطفال

- كبار السن

- الأطفال والرضع

- المصابين بالأمراض المزمنة

- الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة

كيفية تقوية الجهاز المناعي للجسم

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين بشأن تقوية الجهاز المناعي للجسم، خلال فصل الشتاء، وجاءت على النحو التالي:-

- أخذ اللقاحات الموصي بيها خاصة للفئات التى تم ذكرها سابقا

- تناول الأطعمة المفيدة للجسم، واتباع نظام غذائي صحي متوازن.

- الحفاظ على نشاط بدني للجسم.

- الإكثار من شرب الماء.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- العمل على التحكم بمستويات التوتر.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان في حال الرغبة في تلقي أي استفسارات وتساؤلات مختلفة.