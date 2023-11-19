تكريم 300 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة بأسوان

شهدت محافظة أسوان فعاليات احتفال النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، بتخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى والجودة، بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وشهدت تكريم حوالي 60 خريجًا.

حضر الاحتفالية العديد من الشخصيات، بينها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور إيهاب حنفي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، كما حضر أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وكلية التمريض بأسوان وقيادات صحية أخرى والكوادر التمريضية.

نقيب تمريض أسوان تشيد بدور الممرضين

من جانبها أشادت الدكتورة كوثر محمود بجهود التمريض المصري وتفانيهم في العمل، مشيرة إلى الدور الهام الذي يلعبونه في نظام الرعاية الصحية وخدمة المرضى المصريين.

وأوضحت، في بيان، أن دور التمريض قائم منذ القدم، حيث تعتبر الصحابية رفيدة الأسلمية أول ممرضة وطبيبة في التاريخ، ومستشفى رفيدة الأسلمية أول مستشفى ميداني مسجل في التاريخ.

عدد العاملين في مجال التمريض بأسوان

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن إجمالي عدد العاملين في مجال التمريض في محافظة أسوان يبلغ حوالي 8000 عضو، وتم تكريم 300 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة في المحافظة.

وفي ختام كلمتها بالمؤتمر، دعت نقيب التمريض إلى دعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة مشاركة فرق التمريض وعائلاتهم بشكل إيجابي في الانتخابات الرئاسية، حيث أنهم جزءًا لا يتجزأ من الوطن.