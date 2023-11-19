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ضبط 3 متهمين بالاتجار بالألعاب النارية في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات       
02:36 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 متهمين بالاتجار في الألعاب النارية، والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية. 

ضبط كمية من الألعاب النارية 

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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