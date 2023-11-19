ضبط 257 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 257 مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف الحملات لرصد المخالفات

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

تحرير 257 مخالفة تموينية متنوعة

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ الحملات أسفرت عن تحرير 257 مخالفة تموينية، منها 190 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين «إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - ناقص الوزن - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع»، 67 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت ما بين «عدم إعلان الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.