10 أفلام في السينما تكتفي بـ594 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حققت 10 أفلام نحو 594 ألفا و579 جنيها إيرادات، وتضم القائمة بحسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية «بلوموندو، فوي فوي، وش في وش، العميل صفر، الخميس اللي جاي، حسن المصري، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، البعبع، سكر»، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بلوموندو

جاءت إيرادات فيلم بلوموندو في السينما أمس بنحو 272 ألف جنيه، بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نورالدين، محمد محمود، محمد رضوان، محمود حافظ، ريحاب الجمل، إنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

إيرادات فوي فوي

حقق فيلم فوي فوي، في شباك تذاكر السينما أمس إيرادات تقدر بـ107 آلاف جنيه، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

إيرادات وش في وش

جاءت إيرادات فيلم وش في وش، في السينما أمس بـ89 ألف جنيه، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

إيرادات العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس بـ69 ألف جنيه، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

فيلم الخميس اللي جاي

حقق فيلم الخميس اللي جاي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدر بـ41 ألف جنيه، بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

إيرادات فيلم حسن المصري

حقق فيلم حسن المصري، إيرادات أمس تقدر بـ4 آلاف جنيه، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

إيرادات أولاد حريم كريم

حقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس 3 آلاف جنيه، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

إيرادات بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات أمس تقدر بألفي جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع ألفي جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.