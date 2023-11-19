انتهاء موعد التقديم على وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أغلق مجلس الدولة، اليوم الأحد، أبوابه أمام خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، في يومه العاشر والأخير لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة.

وفتح مجلس الدولة أبوابه أمام خريجي الجامعات من يوم السبت 11 نوفمبر حتى اليوم الأحد 19 نوفمبر، لينتهي اليوم التقديم على الوظيفة، وتبدأ مرحلة ملء بيانات وثيقة التعارف واستكمال باقي أوراق التقدم للوظيفة.

ملء وثيقة البيانات

ونرصد لكم في النقاط التالية، أهم الضوابط التي وضعها المجلس لملء هذه الوثيقة:

- تُملأ البيانات بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر في تدوين البيانات.

- يُراعى الدقة في تحرير بيانات الوثيقة، وعدم إغفال ذكر أحد من أفراد الأسرة، لما قد يرتبه ذلك من مسؤولية قانونية حتى وإن تم التعيين.

- في حالة تعدي أفراد الأسرة، العدد الموجود بالوثيقة يتم تصوير الصفحة وتكرارها.

عدم ترك بيانات فارغة، وبالنسبة لعدد الأولاد وتواريخ الميلاد، يتم ذكر العدد وسنة الميلاد.

- عدم ترك بيانات فارغة بالوثيقة، وفي حالة عدم وجود بيانات يتم الشطب على الفراغات.

- مراعاة عمل مسودة خارجية في أثناء جمع البيانات تجنبًا للكشط بالوثيقة، وفي حالة وجود كشط بالوثيقة يتم تصحيحها والتوقيع بجانب التعديل.

- التأكد من تحميل وثيقة التعارف الخاصة بالمرشح وكافة المستندات المطلوبة على (CD) والتأكد من كافة البيانات الموجودة عليها.

- توقيع المرشح على كل صفحة بوثيقة التعارف «التوقيع ثلاثي».

- التأكد من توقيع الإقرار الموجود في نهاية الوثيقة.